В Беларуси повысили тарифы на услуги в электроэнергетике

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 19 от 28 февраля повышены тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

Согласно документу, цена на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказываемые «Белэнерго» областным предприятиям электроэнергетики и БелАЭС, определена в размере 94,87 рубля за мегаватт в месяц (ранее 87,84 рубля).

Облэнерго будут оказывать оперативно-диспетчерские услуги владельцам блок-станций по тарифу 125,3 рубля за мегаватт в месяц (ранее 115,93 рубля).

Тариф на услуги по передаче и распределению энергии, произведенной блок-станцией, по электрической сети облэнерго в пределах одной области составит 13,62 копейки за киловатт-час при распределении на объекты ЖКХ (ранее 12,61 копейки) и 5,88 копейки за киловатт-час при распределении на объекты владельца блок-станции (ранее 5,44 копейки).

Таким образом, тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и на услуги по распределению электрической энергии увеличены на 8%, тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии - на 5,4%.

В МАРТ заверили, что принятое решение не окажет влияния на расчеты с населением за электрическую энергию.

Постановление вступает в силу после опубликования.