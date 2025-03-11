Кыргызстан поднял уставный капитал для криптобирж до $100 млн

Кабинет министров Кыргызстана увеличил требования к минимальному уставному капиталу криптобирж со 100 млн до 10 млрд сомов (с $1,14 млн до $114,3 млн). Об этом сообщают местные СМИ.

Поправки внесены в постановление «О вопросах регулирования отношений, возникающих при обращении виртуальных активов». Документ подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Зарегистрированные в стране биржи должны привести деятельность в соответствие новым требованиям до 1 января 2026 года.

По мнению властей, внесенные ими изменения поспособствуют финансовой устойчивости и надежности криптобирж, защите интересов пользователей, а также созданию благоприятных условий для развития рынка виртуальных активов.

«Значительный уставной капитал укрепляет ликвидность бирж, позволяя им своевременно исполнять обязательства перед клиентами и стабильно работать даже при рыночных колебаниях. Кроме того, наличие крупного капитала создает финансовый резерв для покрытия возможных убытков, связанных с кибератаками, техническими сбоями или другими финансовыми рисками», — говорится в справке-обосновании к документу.

На этапе обсуждения проект встретил критику Ассоциации участников рынка виртуальных активов. Ее представители назвали увеличение суммы уставного капитала «необоснованным, способствующим ограничению конкуренции и создающим препятствие для развития рынка».

Напомним, в начале марта Государственная служба финансовой разведки при Минфине Кыргызстана отозвала претензии к группе криптокомпаний относительно их «участия в отмывании преступных доходов».