Трамп хочет встретиться с топ-менеджерами крупных компаний

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с топ-менеджерами крупных компаний во вторник, 11 марта, поскольку лидеры индустрии сталкиваются с неопределенностью в отношении широкомасштабных пошлин и падения рынка, вызванного опасениями рецессии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

На встречу с вашингтонской организацией Business Roundtable должны приехать руководители компаний со всей страны, в том числе руководители кредитных гигантов с Уолл-стрит, сообщили собеседники, знакомые с этим вопросом.

Представители Business Roundtable отказались от комментариев медиа.

Победа Трампа на президентских выборах поначалу вызвала волну оптимизма со стороны лидеров банковского сектора, однако в последнее время рынки стали "менее уверенными" в подходе американского президента, что было вызвано пошлинами и новыми беспокойствами касательно замедления экономического роста.

На прошлой неделе Трамп заявил, что может наступить "период адаптации" после того, как пошлины вступят в силу.

Главой Business Roundtable является СЕО транснациональной корпорации Cisco Systems Inc. Чак Роббинс. Его коллеги Джейми Даймон (банковский холдинг JPMorgan Chase & Co.) и Джейн Фрейзер (финансовая корпорация Citigroup Inc.) являются одними из руководителей банков, входящих в совет директоров организации.