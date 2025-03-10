Узбекистан и Туркменистан ввели режим свободной торговли друг с другом

Между Узбекистаном и Туркменистаном вступил в силу режим свободной торговли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана.

В рамках нового режима отменяются таможенные пошлины на большинство товаров, производимых на территории двух стран, устраняются ограничения во взаимной торговле и упрощаются торговые процедуры. В частности, отменены таможенные пошлины на импортируемые Туркменистаном цемент (таможенная пошлина составляла 100%), текстиль (50%), мебель (50%), стеклянная посуда (50%), водонагреватели (15%), изделия из пластика и полипропилена (10%), колбасы и мясные изделия (2 доллар за кг), хлопковое масло (1 доллар за кг).

В МИПТ отметили, что применение режима беспошлинной торговли будет способствовать увеличению товарооборота и развитию инвестиционного сотрудничества между странами.

По итогам 2024 года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном составил $1,14 млрд, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.