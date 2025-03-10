Россия высылает из страны двух британских дипломатов

Второй секретарь посольства Великобритании Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер лишены аккредитации. Об этом сообщила ФСБ РФ.

Согласно информации, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

"Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, и Майкл Скиннер - супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

ФСБ также "выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации".

"На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", - отметили в ЦОС.

В ноябре минувшего года ФСБ сообщила о лишении аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора, также указавшего ложные данные о себе при получении разрешения на въезд в РФ.

До этого, в сентябре 2024 года спецслужба сообщала о лишении аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании, "в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы". Лишены аккредитации были сотрудники посольства Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Лишенные аккредитации в России шестеро сотрудников британского посольства встречались с представителями СМИ и НКО.

Между тем посольство Великобритании в Москве назвало безосновательными обвинения в адрес своих сотрудников.

Диппредставительство королевства опубликовало официальный ответ на лишение аккредитации двух британских граждан "за признаки разведывательной деятельности".

"Обвинения, выдвинутые сегодня российскими властями против нашего сотрудника и члена семьи, совершенно безосновательны. Это не первый раз, когда российские власти выдвигают необоснованные и злонамеренные утверждения в адрес наших сотрудников. Мы ответим соответствующим образом", – говорится в заявлении посольства.

В свою очередь МИД России заявил, что Лондон "получит решительный зеркальный ответ, если пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами".