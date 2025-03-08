Бразилия отменит импортные пошлины на продукты питания в надежде на сдерживание цен

Бразилия планирует временно отменить импортные пошлины на ряд продуктов питания, чтобы сдержать рост цен, который подрывает популярность президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом пишет Financial Times.

Власти крупнейшей экономики Латинской Америки объявили об обнулении пошлин на девять основных товаров, среди которых мясо (10,8%), кофе (9%), сахар (14%), кукуруза (7,2%), подсолнечное масло (9%), оливковое масло (9%), сардины (32%), печенье (16,2%) и макаронные изделия (14,4%).

Отмечается, что также будет увеличена квота на импорт пальмового масла.

Вице-президент Геральдо Алкмин, который также возглавляет Министерство промышленности и торговли, заявил, что изменения вступят в силу уже в ближайшие дни. "Правительство отказывается от налогов в пользу снижения цен", - сказал он.

Экономисты скептически оценивают эффективность этого решения, поскольку Бразилия сама является одним из крупнейших производителей и экспортеров продуктов, в частности кофе, говядины и сахара.