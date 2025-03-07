Международные резервы Украины в феврале уменьшились на 6,7%

По состоянию на 1 марта международные резервы Украины составляли $ 40,15 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Таким образом, в феврале они уменьшились на 6,7%.

Динамику резервов определял ряд факторов. Во-первых, операции Нацбанка на валютном рынке Украины.

В феврале по сравнению с январем 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 19,4%. НБУ продал на валютном рынке $ 3 022,6 млн и выкупил в резервы $ 0,5 млн.

При этом на валютные счета правительства Украины в НБУ в феврале поступило $ 255 млн от размещения валютных ОВГЗ.

К тому же правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $ 341,6 млн, из которых:

$ 275,3 млн - долг перед Всемирным банком;

$ 54,1 млн - долг перед другими международными кредиторами Украины;

$ 12,2 млн - обслуживание валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $ 428,9 млн.

Также на размер резервов повлияла переоценка финансовых инструментов. В феврале благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $ 673,4 млн.