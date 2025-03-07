Международные резервы Украины в феврале уменьшились на 6,7%

По состоянию на 1 марта международные резервы Украины составляли $ 40,15 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Таким образом, в феврале они уменьшились на 6,7%.
Динамику резервов определял ряд факторов. Во-первых, операции Нацбанка на валютном рынке Украины.
В феврале по сравнению с январем 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 19,4%. НБУ продал на валютном рынке $ 3 022,6 млн и выкупил в резервы $ 0,5 млн.
При этом на валютные счета правительства Украины в НБУ в феврале поступило $ 255 млн от размещения валютных ОВГЗ.
К тому же правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $ 341,6 млн, из которых:
$ 275,3 млн - долг перед Всемирным банком;
$ 54,1 млн - долг перед другими международными кредиторами Украины;
$ 12,2 млн - обслуживание валютных ОВГЗ.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $ 428,9 млн.
Также на размер резервов повлияла переоценка финансовых инструментов. В феврале благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $ 673,4 млн.