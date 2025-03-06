Сербия договаривается с Россией о 30-летнем контракте на поставки газа

Сербия ведет переговоры о новом контракте на поставки газа из России, который рассчитан на 30 лет. Об этом пишет польское издание Wprost со ссылкой на заявление президента государственной газовой компании Srbijagas Душана Баятовича.

Стороны уже достигли соглашения по объемам поставок. По новому контракту Сербия будет получать по трубопроводу "Балканский поток" 2,5 млрд кубометров газа в год. В настоящее время страна импортирует 2,2 млрд кубометров газа в год.

Сербия с 2023 года импортирует газ из Азербайджана через Болгарию, но по-прежнему во многом зависит от российских поставок. Внутреннее производство покрывает лишь 15% годового спроса.

В настоящее время Сербия закупает газ у России по трехлетнему контракту, который вступил в силу в 2022 году и истекает в мае 2025 года.

Сербия, в отличие от многих стран Европы, не принимала решения об ограничении импорта российских энергоресурсов.