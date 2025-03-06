Последнее обновление: 06.03.2025 13:16

Тарифы на услуги связи в РФ в январе выросли почти на 14% в годовом сравнении

Тарифы на телекоммуникационные услуги в январе 2025 года увеличились на 13,9% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

По сравнению с декабрем 2024 года рост составил 0,1%.

Стоимость почтовых услуг в январе выросла на 13,3% по сравнению с январем 2024 года, а по сравнению с декабрем 2024 года осталась неизменной.

Цены на информационное и коммуникационное оборудование в январе снизились на 1,7% по сравнению с январем 2024 года, а по сравнению с декабрем выросли на 0,5%



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