Последнее обновление: 04.03.2025 14:45

Тайваньская TSMC инвестирует в американскую экономику $100 млрд

Гигант по производству микросхем тайваньская Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) планирует инвестировать не менее $100 млрд в развитие своих предприятий в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что эти $100 млрд пойдут на строительство пяти передовых производственных мощностей в штате Аризона и позволят создать много высокооплачиваемых рабочих мест.

"Для нас это вопрос экономической безопасности, а также национальной безопасности", - сказал Трамп в Белом доме.

По его словам, инвестиции TSMC и "пара других проектов", позволят Соединенным Штатам в перспективе контролировать до 40% мирового рынка производства чипов.

При администрации президента США Джо Байдена TSMC уже инвестировала в строительство трех заводов в Аризоне $65 млрд.



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