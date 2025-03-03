Производство автотехники в Казахстане снизилось в январе на 15,6%

Производство автотранспортных средств в Казахстане по итогам января 2025 года составило 9606 единиц, что на 15,6% ниже показателя 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Казахстанского автомобильного союза.

По данным Бюро национальной статистики, в январе 2025 года в Казахстане произведено 9606 единиц автотранспортных средств всех видов и типов общей стоимостью 126,7 млрд тенге против 11 376 единиц общей стоимостью 149,1 млрд тенге годом ранее (-15,6%).

Согласно информации союза, по итогам января в Алматы (Hyundai Trans Kazakhstan, Hyundai Trans Almaty) выпущено 4875 (+18,1%) легковых и коммерческих автомобилей. В Костанае (Allur) произведено 4180 единиц техники (-32,6%). В Карагандинской области (QazTehna) - 151 единиц техники (+20,8%). В Семее (СемАЗ, Daewoo Bus Kazakhstan) - 118 единиц коммерческой техники (-73,1%). В Кокшетау (КАМАЗ-Инжиниринг) произвел 30 единиц коммерческой техники.

В пятерке самых популярных производимых легковых брендов в январе 2025 года: Hyundai (4796 ед.), Chevrolet (1315 ед.), Jetour (1225 ед.), Kia (1176 ед.) и Skoda (236 ед.). В разрезе моделей всего произведено: Hyundai Tucson (1 835 ед.), Chevrolet Cobalt (1308 ед.), Hyundai Mufasa (1051 ед.) Jetour X70 (625 ед.), Kia Sportage (562 ед.) и Hyundai Santa Fe (511 ед.).

По словам президента Казахстанского автомобильного союза Анар Макашевой, в этом году запуск новых предприятий потребует привлечения около 5 тыс. специалистов. В 2025 году также продолжаются инвестиции в модернизацию предприятий, это связано с увеличением локализации в том числе.

Объединение юридических лиц "Казахстанский Автомобильный Союз" - некоммерческая структура, основана 21 июля 2023 года в Астане.

В состав вошли Ассоциация автопроизводителей Казахстана; Ассоциация производителей автокомпонентов Казахстана; Ассоциация общественного транспорта Казахстана; Ассоциация импортеров Казахстана; Ассоциация дилеров Казахстана; Ассоциация по реализации автомобилей с пробегом Казахстана; Ассоциация автоэкспертов и аудиторов Казахстана (оценка соответствия продукции автомобилестроения).