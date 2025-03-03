В Беларуси формируют экономический блок правительства

Лукашенко принял кадровые решения по формированию экономического блока правительства.

По его словам, нынешний состав можно назвать "новым старым", так как многие из него были назначены и работали до выборов, чтобы избиратели заранее понимали, с кем Лукашенко будет работать.

Экономический блок правительства возглавил первый вице-премьер Николай Снопков.

"Еще раз хочу обозначить особенность работы будущего правительства, на которой буду настаивать. Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра. Председатель правительства у нас - председатель, он организовывает работу правительства, ведет заседания правительства, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений и не довлеет над членами правительства, прежде всего над вице-премьерами", - пояснил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.