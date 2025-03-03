Последнее обновление: 03.03.2025 13:12

Новое правительство Германии готовится к рекордным расходам на армию и инфраструктуру

Будущее правительство Германии обсуждает масштабные инвестиционные пакеты на армию и инфраструктуру, которые могут превысить сотни миллиардов евро. Об этом пишет Bild.

Отмечается, что во время переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ речь шла о создании двух фондов: одного для Бундесвера, другого - для обновления инфраструктуры.

По данным издания, в оба фонда могут внести "значительно более 100 миллиардов евро". Ведущие немецкие экономисты оценили потребности в 400 миллиардов евро для обороны и до 500 миллиардов - для инфраструктурных проектов.

Одновременно обсуждается возможная реформа "долгового тормоза" - закона, сдерживающего рост госдолга.

"Лидер ХДС Фридрих Мерц выразил осторожную готовность к изменениям, но пока неизвестно, когда это может произойти. Вариант реформы до конца марта выглядит маловероятным, а после создания нового правительства АдГ и "Левые" могут заблокировать инициативу, которая требует двух третей голосов в Бундестаге", - пишет Bild.



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