Последнее обновление: 02.03.2025 14:00

Первый транш британского кредита Украине поступит на следующей неделе

Первый транш в рамках кредита Великобритании на общую сумму 2,26 млрд фунтов стерлингов должен поступить Украине на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

"Кредит будет полностью направлен на военные закупки для укрепления обороноспособности Украины, а первый транш, как ожидается, будет предоставлен Украине на следующей неделе", - заявили в британском правительстве.

Финансирование будет предоставлено тремя равными ежегодными платежами по 752 млн фунтов стерлингов.

Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом $50 млрд. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов.



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