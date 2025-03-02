Чистая прибыль крупнейших чешских банков выросла в 2024 году на 22%

Чистая прибыль шести крупнейших чешских банков в 2024 году выросла на 22% в годовом исчислении и составила в общей сложности 86,1 млрд крон против 70,6 млрд годом ранее.

По мнению экспертов, на прошлогодний рост существенное влияние оказало снижение процентных ставок и активность на кредитном рынке.

Шесть крупнейших банков заплатят налог на непредвиденную чрезвычайную прибыль (windfall tax) из прибыли прошлого года. Правительство одобрило windfall tax в виде 60% надбавки к налогу на сверхприбыль. Это соответствует разнице между налоговой базой и средней стоимостью налоговой базы за последние четыре года, увеличенной на 20%.

По состоянию на 2 марта 2025 года 1 чешская крона равна 0,040 евро.