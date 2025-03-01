Италия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины €13 млн

Италия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины €13 миллионов.

Как сообщает Министерство энергетики Украины, соответствующее соглашение подписали накануне итальянский посол в Киеве Карло Формоза в присутствии заместителя министра энергетики Романа Андарака.

"Эта помощь позволит закупить необходимое оборудование и усилить устойчивость украинской энергосистемы в условиях, когда враг беспощадно атакует энергообъекты, а украинские энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное, чтобы украинцы имели свет и тепло в своих домах", – отметил Андарак.

Сейчас анонсированные взносы партнеров в Фонд поддержки энергетики достигают более €1 млрд.

Среди доноров фонда – государственный и частный сектор из более чем 30 стран.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года.

Накануне СМИ сообщили, что США остановили программы по поддержке энергосистемы Украины. В частности, Государственный департамент США прекратил реализацию проекта USAID по восстановлению энергосети Украины после военных атак РФ.

Администрация Трампа заявила, что отменяет в целом более 90% грантов USAID.