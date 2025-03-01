Власти Беларуси определились с особенностями торговли ювелирными изделиями через интернет

Постановлением Совмина № 123 от 28 февраля 2025 года определены особенности торговли через интернет ювелирными изделиями.

Согласно документу, интернет-торговля ювелирными изделиями белорусского производства и маркированными кодами идентификации (ювелирные изделия) с 1 марта 2025 г. по 30 июня 2026 г. осуществляется с учетом следующих особенностей:

юрлица и ИП должны быть зарегистрированы в системе маркировки товаров «Электронный знак»;

они также должны иметь один или несколько стационарных торговых объектов, которые включения в систему «Единый реестр лицензий»;

ювелирные изделия, которые будут продаваться в интернете, должны храниться в объектах, включенных в реестр лицензий.

При этом ювелирные изделия должны доставляться покупателю в соответствии с правилами охраны драгметаллов и драгоценных камней при их траспртировкой, они также могут пересылаться посылками с объявленной ценностью в соответствии с законодательством о почтовой связи.

Покупателям должна быть предоставлена возможность:

сканирования нанесенного на товарный ярлык (этикетку) кода идентификации при получении ювелирных изделий;

получения ювелирных изделий, заказанных и (или) приобретенных через интернет-магазин, в стационарных торговых объектах.

При интернет-торговле ювелирными изделиями, произведенными до 1 марта 2025 г., в ГИС «Электронный знак» может вноситься только информация о произведенных ювелирных изделиях и их реализации через интернет-магазин.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.