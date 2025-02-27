Таиланд намерен ввести туристический налог в конце 2025 года

В Таиланде с въезжающих иностранных туристов с конца 2025 года будут взимать налог в размере 300 бат (около 800 рублей). Об этом заявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тьентхонг.

По его словам, налог будет взиматься со всех туристов, прибывающих воздушным путем. Въезжающие по суше или воде также будут платить налог, но смогут въезжать в страну после одной уплаты несколько раз, сообщают тайские СМИ.

Министр не ожидает, что введение налога приведет к снижению числа иностранных туристов, так как его сумма невелика. Средства от налога пойдут на страхование жизни и здоровья туристов во время их пребывания в стране и таким образом сделают их отдых более безопасным.

Власти Таиланда начали обсуждать возможность введения налога для въезжающих в страну туристов еще до пандемии коронавируса, но она помешала этим планам. Против налога выступает частный туристический бизнес, который считает, что введение налога может помешать дальнейшему росту турпотока.