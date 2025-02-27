Разрыв в росте цен между США и Европой достигнет рекорда - прогноз инвесторов

Трейдеры, которые делают ставки на будущие изменения в инфляционных показателях, ожидают наибольшее инфляционное расхождение между США и еврозоной за последние три года. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это объясняют различными путями экономического роста в регионах, возможными таможенными угрозами и удешевлением энергоносителей в Европе после потенциального мирного урегулирования конфликта в Украине.

Однако, несмотря на этот прогноз, разрыв между доходностью облигаций США и еврозоны не совсем соответствует ожиданиям. Инвесторы обращают внимание и на другие факторы, среди которых недавние слабые экономические данные США, а также возможные дополнительные расходы европейских стран на оборону.

Инфляционные свопы на рынках, которые были зафиксированы в конце прошлой недели, свидетельствуют о том, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в США может составить около 2,8% в течение следующих двух лет. Для еврозоны этот показатель составляет около 1,9%. Это означает незначительное снижение инфляции в США по сравнению с текущими 3%, тогда как в еврозоне прогнозируется более резкое падение с уровня 2,5%.

Несмотря на незначительное снижение показателей инфляции, разрыв между ними остается самым высоким с начала 2022 года. Доходность казначейских облигаций США, в отличие от европейских, снизилась из-за более слабых, чем ожидалось, экономических данных, которые вызывают сомнения относительно темпов экономического роста. Однако устойчивая инфляция все еще остается главной проблемой, беспокоящей рынки.

Экономический рост между США и еврозоной также имеет большие различия. За время, прошедшее с начала пандемии, экономика США выросла на 12%, тогда как экономика 20 стран еврозоны - лишь на 5%.