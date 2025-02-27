Новый резидент СЭЗ «Минск» займется производством жилищных модулей

Новый резидент СЭЗ «Минск» реализует инвестпроект по производству комплектных административно-бытовых и жилых модулей для возведения зданий. Соответствующий договор подписали глава администрации СЭЗ «Минск» Анатолий Бубен и директор ООО «ЗЁЛЬДЕН» Анна Гречихина.

Как сообщает пресс-служба СЭЗ, компанией-резидентом запланировано строительство производственно-складского комплекса, разработка, проектирование и выпуск административно-бытовых комплектных модулей для площадок широкоформатного строительства и жилых модулей для использования в туристической сфере.

В качестве основного рынка сбыта будет выступать Российская Федерация, а также Казахстан и Кыргызстан. Кроме того, планируется выход на рынки дальнего зарубежья.

Предприятие разместится на участке СЭЗ в районе Фаниполя. Начало производственной деятельности запланировано на 2029 год.