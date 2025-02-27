Китай тормозит выход на биржу в США акций местных компаний

Китайский регулятор ценных бумаг вводит более жесткий контроль над листингом малых компаний на американских биржах. Об этом пишет Financiial Times.

Отмечается, что причина - многочисленные случаи манипулирования ценами, приводящие к убыткам инвесторов.

Количество одобренных IPO в США резко сократилось: если в первой половине 2024 года Китай одобрил 22 заявки, то после июня - только 11. Четыре источника, знакомые с ситуацией, утверждают, что в этом году регулятор планирует еще жестче ограничивать выход на американский рынок компаний с низкой капитализацией и слабыми финансовыми показателями.

Ограничения стали ответом на случаи резких скачков и падений акций. В 2022 году стоимость бумаг гонконгской брокерской компании Magic Empire Global после IPO выросла в 60 раз, а затем потеряла 95% стоимости всего за неделю. После этого биржа Nasdaq начала блокировать листинг малых китайских компаний.

В прошлом году в США вышло рекордное количество китайских компаний - 61 против 37 в 2023-м. В то же время IPO на местных биржах Китая сократились более чем на две трети.

По данным исследования Hindenburg Research, с 2022 года 128 китайских компаний после выхода на IPO демонстрировали аномальную ценовую активность, не связанную с реальными финансовыми показателями.