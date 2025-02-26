Финский ОПК получит заказы для Украины на €660 млн

Минобороны Финляндии запустило новую программу поддержки Украины, которая будет ориентирована на заказы для финского оборонно-промышленного комплекса на €660 миллионов. Об этом сообщило правительство страны.

"Благодаря этой новой программе поддержки финские компании будут играть ключевую роль в поддержке Украины. До сих пор мы в основном поддерживали Украину, передавая свои запасы, но в будущем продукция будет заказываться в значительных количествах у финских компаний", - прокомментировал министр обороны Антти Хаккянен.

По его словам, это повысит шансы Украины на приемлемые условия мира и в то же время это позволит в будущем укрепиться финскому бизнесу и безопасности поставок.

Программа рассчитана на несколько лет.

Продукция финской оборонки будет передана Украине в рамках будущих пакетов материальной помощи. О ее содержании пока не сообщается.

Конкретные поставки оборонной техники будут рассмотрены на специальном заседании "круглого стола". Хаккянен отметил, что возможна разработка новой продукции.