Российские инвесторы запустят станкостроительное производство в СЭЗ «Минск»

Новый резидент свободной экономической зоны «Минск» - ООО «Прецизионные машины» (РФ) - запустит станкостроительное производство и участок механической обработки деталей. Соответствующий договор подписали глава администрации СЭЗ Анатолий Бубен и директор предприятия Валентин Павловский.

Как сообщает пресс-служба СЭЗ, компания занимается производством станков для обработки металлов с числовым программным управлением токарной и фрезерной группы. Автоматизированное оборудование способно выполнять операции по заданной программе без непосредственного участия человека.

Предприятие разместится на территории СЭЗ «Минск» в районе Фаниполя. Начало производственной деятельности запланировано на первый квартал 2025 года. Значительная доля производимой продукции будет поставляться за рубеж. Ожидается, что доля экспорта в общем объеме выручки составит порядка 50%.