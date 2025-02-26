Последнее обновление: 26.02.2025 13:06

БелАЭС за 2024 год выработала 15,7 млрд кВтч электроэнергии

БелАЭС за 2024 год выработала 15,7 млрд. кВтч электроэнергии, что на треть больше, чем за 2023 год. об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В целом, с момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему Белорусская АЭС выработала более 40 млрд кВтч электроэнергии.

«Это позволило заместить более 10 млрд. куб. м природного газа, значительно снизить валютную нагрузку на экономику, а также сократить выбросы парниковых газов в атмосферу более чем на 14 млн тонн.», - информирует Минэнерго.

Станция обеспечивает около 40% потребностей страны в электроэнергии.



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