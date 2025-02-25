Последнее обновление: 25.02.2025 15:48

В Беларуси две услуги включили в перечень относящихся к биржевым товарам

Постановлением Совмина № 100 от 19 февраля 2025 г. утвержден перечень работ и услуг, относящихся к биржевым товарам.

Согласно документу, в перечень включены:

услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок); по сушке, пропитке или химической обработке древесины; в области производства распиленной и струганой древесины; в области производства прочей продукции из древесины, изделий из пробки, соломки и прочих материалов для плетения; погрузочно-разгрузочные услуги; специализированные услуги по дизайну и др.;

работы по сносу зданий и по подготовке строительного участка, строительные и отделочные завершающего цикла, электромонтажные, слесарные и прочие строительно-монтажные работы и др.

Основные положения правового акта вступили в силу 22 февраля 2025 г., иные вступят через три месяца после его официального опубликования.



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