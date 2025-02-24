Чеки «Жилье» проиндексируют в Могилевской области

Решением Могилевского областного исполнительного комитета от 17 февраля 2025 г. № 7-16 проиндексированы чеки «Жилье».

Согласно решению, индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 42,099 (в настоящее время – 34,116).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.