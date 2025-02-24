Глава Deutsche Bank призывает к "фундаментальным реформам"

Руководитель Deutsche Bank, крупнейшего кредитора Германии, надеется, что следующее правительство страны сможет взяться за дело и исправить больную экономику. Об этом пишет The Guardian.

"Вызовы, стоящие перед нашей страной, огромны: экономика срочно нуждается в новом старте с фундаментальными реформами", - заявил Зевинг, который также возглавляет ассоциацию немецких банков.

Генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух, в свою очередь, выразил надежду, что коалиция будет сформирована быстро, а политики смогут восстановить конкурентоспособность страны.