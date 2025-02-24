Последнее обновление: 24.02.2025 17:43

Европейская комиссия освободит большинство компаний от сбора на выбросы углерода

Европейская комиссия (ЕК) предложит освободить от уплаты "подавляющее большинство" компаний, которые подпадают под действие углеродного сбора ЕС. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что на эти компании приходится лишь 1% выбросов в рамках этой схемы, говорится в проекте предложения комиссии.

Этот шаг, который ЕК должна предложить на этой неделе в рамках пакета мер по сокращению бюрократической волокиты для бизнеса, резко сократит 200 тыс. импортеров, на которых сейчас распространяется первый в мире пограничный углеродный сбор Европейского Союза.



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