В Казахстане заключили меморандум о стабилизации цен на яйца. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции.

«Министерством торговли и интеграции совместно с Министерством сельского хозяйства, Союзом птицеводов, отраслевой ассоциацией яичных производителей и Союзом торговых сетей подписан меморандум о сотрудничестве в реализации мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Основой меморандума является взаимная заинтересованность сторон в обеспечении стабильности цен и повышение социальной ответственности бизнеса», - говорится в сообщении Минторговли.

Как поясняется, в рамках заключенного меморандума Союз птицеводов и ассоциация приняли на себя обязательство по обеспечению стабильности отпускных цен со складов птицефабрик, а также в своих фирменных магазинах. В свою очередь Союз торговых сетей обеспечивает соблюдение торговыми сетями размера предельной торговой надбавки согласно действующему законодательству и не допускает фактов взыскания вознаграждения по реализации яиц данной категории.

Министерство сельского хозяйства для защиты местных производителей рассмотрит вопрос введения ограничения на ввоз пищевого яйца и совместно с Министерством торговли и интеграции примет контрольные меры по недопущению реализации серого импортированного пищевого яйца, а также обеспечит их изъятие из оборота.

Министерство торговли и интеграции в рамках меморандума проводит мониторинг цен и контролирует соблюдение условий меморандума, говорится в информации.

В январе инфляция в Казахстане ускорилась в 14 регионах. Цены на продовольственные товары в первом месяце года выросли до 5,8% год к году (в декабре 2024 года – 5,5%).