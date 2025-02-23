Последнее обновление: 23.02.2025 15:18

Экономика Южной Африки под угрозой из-за отключения света

Впервые за год нормирование электроэнергии в ЮАР вернулось к самому высокому уровню после того, как несколько генерирующих блоков государственной компании вышли из строя. Об этом сообщает Bloomberg.

Eskom Holdings SOC Ltd. введет 6-й этап отключения электроэнергии, что означает отключение 6 000 мегаватт, говорится в сообщении компании на платформе X.

Компания заявила, что ей пришлось отключить больше электроэнергии после того, как вышли из строя дополнительные угольные блоки, а также остановить почти 7 000 мегаватт мощностей для проведения планового технического обслуживания.

Последний раз компания прибегала к отключению электроэнергии 10 февраля 2024 года.

Если ротационные отключения, известные как "перегрузки", продолжатся, это ударит по экономике, которая лишь частично оправляется от плохой работы энергокомпании.

Eskom провела значительный ремонт своего парка электростанций, работающих преимущественно на угле и производящих более 80% электроэнергии в Южной Африке, что позволило предотвратить отключения в течение почти года.

Отключение электроэнергии нанесло значительный ущерб экономике: по оценкам Центрального банка, до $49 млн в день.



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