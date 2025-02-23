Доля белорусских материалов при строительстве выросла до 90%

Доля белорусской строительной продукции, используемой при возведении объектов, увеличена до 90%. Об этом сообщил первый заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец.

По его словам, доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной в 2024 году составила 31,2% при задании 20,6%, а общий выпуск цемента достиг рекордных показателей в 5,34 млн т.

"Несмотря на бесконечно вводимые коллективным Западом санкции, наш строительный комплекс продолжает успешно развиваться, наращивая свой экспортный потенциал. За прошедший год суммарный экспортный показатель строительных товаров и услуг практически достиг отметки в $2 млрд, и это наилучший результат в текущей пятилетке", - похвастался Швец, которого цитирует БелТА.

Вместе с тем он признал, что далеко не все стоящие перед строительным комплексом задачи уже решены.

"В стройотрасли, в каждой организации и на каждом объекте или рабочем месте должен быть идеальный порядок. Наша задача - навести должный порядок в планировании, финансировании и проведении своевременных расчетов за выполненные строительно-монтажные работы и отгруженную продукцию. Как и прежде, стратегической задачей социальной политики государства на ближайшую перспективу остается создание условий для удовлетворения потребностей граждан в доступном и комфортном жилье. В 2025 году стройотрасль республики продолжит поэтапное выполнение плана, направленного на повышение эффективности своей работы", - сказал чиновник.