Последнее обновление: 23.02.2025 15:18

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье по московскому времени успешно вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в субботу в 17:38 по Тихоокеанскому времени США. Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 11-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила более 8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 7 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

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