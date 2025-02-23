Последнее обновление: 23.02.2025 10:55

США потребовали от Мексики введения пошлин на импортируемые китайские товары

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Мексика ввела пошлины на товары, которые она импортирует из Китая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа заявила мексиканским чиновникам, что они должны ввести собственные пошлины на китайский импорт", - говорится в сообщении.

Требование было озвучено в ходе встречи американских и мексиканских чиновников в Вашингтоне. С американской стороны на ней присутствовал министр торговли Говард Латник, с мексиканской - министр экономики Марсело Эбрард.

Эта мера предлагается американцами в рамках усилий по предотвращению введения тарифов на ввозимые мексиканские товары.

По словам источников, "Мексика не взяла на себя никаких обязательств в отношении Китая, встреча завершилась соглашением о создании рабочей группы из представителей обеих стран для продолжения изучения вопросов торговли и тарифов".

Трамп ранее распорядился ввести 25-процентую пошлину на мексиканские товары, однако объявил о приостановке ее введения в действие на месяц для проведения переговоров с властями страны.



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