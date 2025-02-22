BMW в 2026 году запустит в Китае массовое производство 6-го поколения аккумуляторов для электромобилей

Немецкий автоконцерн BMW в пятницу объявил о планах начать в 2026 в Китае году массовое производство 6-го поколения аккумуляторов для электромобилей, в которых будут использоваться большие цилиндрические гальванические элементы.

Чтобы его наладить в настоящее время BMW сотрудничает с китайскими производителями, включая CATL и EVE Energy, пишет Синьхуа.

В конце 2024 года BMW запустила пилотное производство аккумуляторов нового поколения на своей производственной базе в Шэньяне (административный центр провинции Ляонин в северо-восточной части Китая). В этом году аккумуляторы впервые будут задействованы в новых моделях электромобилей.

В основе их эксплуатации лежит новая 800-вольтовая платформа сверхвысокого напряжения, которая если заряжать автомобиль 10 минут позволяет увеличить запас его хода на 300 км. Улучшения также включают в себя увеличение энергетической плотности на 20%, скорости зарядки на 30% и дальности хода на 30%, а некоторые разновидности данной модели аккумуляторов достигают еще более высоких показателей.

BMW Brilliance Automotive Ltd., совместное с Китаем предприятие BMW в Шэньяне, является первым совместным автопроизводителем, создавшим центр по производству аккумуляторов для электромобилей и замкнутую систему их утилизации.

С 2017 года совокупные инвестиции BMW в производство аккумуляторов для электромобилей и НИОКР-центры в Китае превысили 14 млрд юаней ($1,95 млрд). За период с 2010 года совокупный объем инвестиций в производственную базу BMW в Шэньяне, крупнейшую производственную базу автоконцерна в мире, достиг 105 млрд юаней.