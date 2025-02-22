Последнее обновление: 22.02.2025 12:15

S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

агентство S&P 21 февраля подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-».

Как сообщил Нацбанк Казахстана, прогноз — «стабильный».

Агентство отметило положительное влияние роста ненефтяного сектора в структуре ВВП, фискальную устойчивость, значительные объемы внешних резервов и умеренный объем внешнего долга.

По прогнозам агентства, рост добычи нефти, а также государственные расходы на стимулирование и диверсификацию экономики, социальное обеспечение, будут способствовать росту экономики на уровне 4,9% в 2025 году и 3,4% в 2026 году.

По мнению S& P, принимаемые Национальным банком меры по сдерживанию инфляции и снижению участия в программах поддержки экономики способствуют постепенному повышению эффективности денежно-кредитной политики.

Аналитики указывают на снижение инфляции до 8,6% на конец 2024 года. Ожидается дальнейшая стабилизация уровня долларизации депозитов и курса национальной валюты.

«Повышение кредитного рейтинга страны возможно в случае успешной реализации реформ по ускорению роста ненефтяного сектора в структуре ВВП и повышения эффективности фискальных мер», - говорится в сообщении Нацбанка.



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