Нацбанк Польши в январе увеличил золотые запасы более чем на 3 тонны

В январе 2025 года Национальный банк Польши (НБП) увеличил свои золотые запасы до 14,511 млн унций, или примерно до 451,3 тонны. Об этом свидетельствуют опубликованные 21 февраля данные регулятора.

Таким образом, золотые запасы Нацбанка Польши увеличились в прошлом месяце на 100 тыс. унций (приблизительно 3,1 тонны).

По состоянию на конец декабря 2024 года в распоряжении НБП находилось 14,411 млн унций золота, или 448,2 тонны. В декабре банк воздержался от покупки драгоценного металла.

В 2024 году НБП закупил более 89,5 тонн золота. В результате этих закупок НБП увеличил долю золота в своих резервах до более чем 17,6%. Согласно решению правления НБП, доля золота должна составить 20% резервов банка.