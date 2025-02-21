В 2024 году Беларусь экспортировала 6 млн тонн молока

Беларусь в 2024 году экспортировала 6 млн тонн молока и молочных продуктов. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Ломский.

По его словам, экспорт вырос на 11,5% в натуральном и на 17,8% в стоимостном выражении. Доля молочной продукции в общем объеме экспорта продовольствия в 2024 году составила 40,3%.

География поставок тоже расширилась. Если в 2023 году белорусские молокоперерабатывающие предприятия отгружали товары в 59 государств, то в 2024-м - уже в 69. Свои рынки для белорусской молочки открыли Алжир, Мексика, Кувейт, Нигерия, Кения и не только.