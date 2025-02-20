Евросоюз может снизить пошлины на авто из США для избежание торговой войны

Европейский Союз готов обсуждать снижение тарифов на автомобили и другие товары из США, потому что стремится предотвратить торговую войну. Об этом заявил комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович, выступая перед аудиторией Американского института предпринимательства.

"Снижение тарифов, даже отмена тарифов, скажем, на промышленную продукцию – это то, что мы готовы обсуждать. В том числе, мы готовы пересмотреть тарифы на автомобили", – отметил Шефчович, которого цитирует Bloomberg.

Комиссар ЕС добавил, что блок сделает все возможное во избежание эскалации тарифного конфликта. В то же время, если США будут действовать в соответствии с угрозами Трампа, "у нас не будет другого выбора, кроме ответить решительно и быстро", сказал он.

Шефчович также заявил, что ЕС готов к дискуссиям с США по "большим технологиям", добавив, что правила блока направлены на защиту малых фирм от крупных, а не нацелены против американцев.

По его словам, правила ЕС "на самом деле не носят дискриминационный характер, они не направлены против американских крупных технологий". Представители администрации Трампа жаловались, что американские технологические компании испытывают несправедливое отношение в Европе.

Кроме того, ЕС предполагает, что может покупать больше сжиженного природного газа и оружия у США.