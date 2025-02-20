Нацбанк Беларуси прокомментировал изменения в закон о потребительских кредитах и микрозаймах

Нацбанк Беларуси прокомментировал основные положения закона ”О потребительском кредите и потребительском микрозайме“.

До заключения договора потребительского кредита (микрозайма) заявителю должна быть предоставлена информация об условиях кредитования (микрофинансирования) в виде таблицы. Если она предоставляется на бумаге, то размер данной таблицы не должен превышать одного листа. При согласии заявителя и подписании информации об условиях кредитования (микрофинансирования) указанные условия будут включены в договор потребительского кредита (микрозайма).

Банки и мирофинансовые организации обязаны оценивать кредитоспособность заявителя при заключении и изменении договора. Речь идет о показателе долговорй нагрузки и обеспеченности кредита. Если он превышен, то заявителя должны уведомить об этом. Сейчас значение показателя долговой нагрузки и показателя обеспеченности кредита составляет 40% и 90% соответственно.

В законе устанавливается требование о предоставлении графика платежей по договору потребительского кредита в случае, если такие платежи являются неравными и сумма ежемесячного платежа не указана в договоре, а также по договору потребительского микрозайма, в соответствии с которым потребительский микрозаем предоставляется на срок более одного года. Если кредит возвращается досрочно, либо меняются его условия, кредитополучателю должны предоставить обновленный график платедей.

Кредитополучатель вправе получать сведения о задолженности по договору не реже одного раза в месяц бесплатно.

Банки и микрофинансовые организации также обязаны уведомлять получателя о появлении просроченной задолженности по кредиту. Установлены сроки такого уведомления.

«После погашения кредита (микрозайма) согласно статье 23 Закона клиент может потребовать справку о полном исполнении обязательств, которая должна быть предоставлена банком (микрофинансовой организацией) бесплатно. В настоящее время эти нормы действуют только в отношении кредитов», - говорится в комментарии регулятора.

Включение в договор условия об оплате денежных обязательств в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или условных денежных единицах, не допускается.

В соответствии со статьей 19 Закона кредитополучатель (заемщик) имеет право досрочно вернуть (погасить) потребительский кредит (микрозаем) полностью или частично без предварительного уведомления и согласия банка (микрофинансовой организации). При этом проценты уплачиваются за фактический срок пользования потребительским кредитом (микрозаймом).

Закон предусматривает предоставление отсрочки платежей по кредитному договору в случае трудных жизненных ситуаций. К ним относятся: смерть супруга (супруги) кредитополучателя; потеря работы кредитополучателем; признание кредитополучателя инвалидом в соответствии с законодательством; увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у кредитополучателя; временная нетрудоспособность кредитополучателя свыше сорока дней.

Отсрочка (рассрочка) платежа может быть предоставлена по заявлению гражданина на срок не менее трех месяцев, если меньший срок им не запрошен, с продлением срока полного возврата (погашения) потребительского кредита (микрозайма) на такой же срок. Банки и микрофинансовые организации могут повторно предоставить отсрочку.

Законом вводится ограничение возможности уступки прав (требований):

по договору потребительского кредита – исключительно банку, а также специальной финансовой организации в целях осуществления операций секьюритизации;

по договору потребительского микрозайма – только коммерческой микрофинансовой или иной организации, наделенной в соответствии с законодательством правом осуществлять микрофинансовую деятельность.

Законом допускается, что сумма уступаемого денежного требования кредитодателя (заимодавца) и сумма денежных средств, передаваемых за них новым кредитором, могут не совпадать. При этом объем обязательств гражданина не меняется. Новый кредитор обязан будет уведомлять должника о переходе прав по кредиту или займу в течение трех дней.

Закон ограничивает сумму процентов по потребительскому микрозайму. Она не может превышать: по микрозаймам до года – суммы потребительского микрозайма; по микрозаймам свыше года – его двукратной суммы.

Общая сумма неустойки (штрафа, пеней) не может превышать половину суммы потребительского микрозайма.

Законом также вносятся изменения в ряд других законодательных актов, вступающие в силу после официального опубликования закона.

Так, в Гражданском кодексе Республики Беларусь закрепляются нормы, устанавливающие:

необходимость выражения платежей по договорам аренды, а также финансовой аренды (лизинга) с физическими лицами, размера арендной платы и иных обязательств только в белорусских рублях;

запрет на взимание вознаграждения с граждан, которые пользуются консультационными и (или) информационными услугами об условиях предоставления кредитов, займов, условиях лизинга, оказываемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.