Последнее обновление: 20.02.2025 14:31

Количество дел о банкротстве в Беларуси за 2024 год увеличилось на 41%

За 2024 год экономическими судами Беларуси возбуждено 1258 дел о несостоятельности и банкротстве, что на 41% больше, чем в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, более половины дел о банкротстве (58%) открываются экономическими судами по инициативе госорганов на стадии, когда у должника отсутствует имущество.

В этой связи Департамент по санации и банкротству придерживается позиции о целесообразности корректировки законодательства в сфере признания задолженности безнадежным долгом.

«Анализ практики применения законодательства об урегулировании неплатежеспособности за 2024 год выявил необходимость предоставления бóльших прав госорганам на принятие решения о признании задолженности безнадежным долгом и ее списании по основаниям, не связанным с банкротством. Требуется пересмотр условий такого списания. Соответствующие консультации проведены с МНС, Минтруда и Верховным судом», – отметил директор департамента Юрий Тараканов.



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