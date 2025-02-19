Минфин проведет замену белорусских еврооблигаций двух выпусков

24 февраля 2025 года состоится плановая замена еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 24 февраля 2026 года (Беларусь-2026, ISIN XS2120091991/ US07737JAЕ38) и 24 февраля 2031 года (Беларусь-2031, ISIN XS2120882183/US07737JAD54) на гособлигации 334-го и 335-го выпусков соответственно.

Как сообщает пресс-служба Минфина, к процедуре допущены заявки, поданные держателями и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совмина и Нацбанка от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».

Депозитарий-нерезидент – Национальный расчетный депозитарий (Российская Федерация).

Номинальная стоимость одной облигации $1000.

Размеры ставок процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствуют ставкам и срокам по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031.

Расчеты по облигациям 334-го и 335-го выпусков будут производиться в белорусских рублях по курсу Нацбанка Беларуси, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода.

В рамках замещения держателям будет осуществлена выплата аккумулированного процентного дохода по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031 с учетом подтверждения ими прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплаты дохода установленные эмиссионными документами.

В конце декабря Минфин произвел первое замещение еврооблигаций. Тогда ценные бумаги с датой погашения в июне 2023 года были обменяны на облигации 331-го выпуска на $240,4 млн. Всего обмен облигаций провели для 1760 владельцев.