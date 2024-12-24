Минфин 27 декабря проведет первый обмен евробондов на внутренние облигации Беларуси

Минфин Беларуси 27 декабря 2024 г. проведет дебютное замещение еврооблигаций Беларуси с погашением 29 июня 2027 г. (Беларусь-2027) на государственные облигации Республики Беларусь 331-го выпуска через Национальный расчетный депозитарий (РФ).

Как сообщает ведомство, номинальная стоимость одной облигации -$1000.

Размер ставки процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствуют ставке и срокам по еврооблигациям Беларусь-2027.

Расчеты по облигациям 331-го выпуска будут производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода.

В рамках замещения держателям будет осуществлена выплата процентного дохода по еврооблигациям Беларусь-2027 с учетом подтверждения ими прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.