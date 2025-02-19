Розничный товарооборот в Минске за январь 2025 года вырос на 14,4%

В Минске розничный товарооборот в январе 2025 г. составил 2 339,4 млн рублей, или 114,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2024 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,9% розничного товарооборота города Минска, в январе 2025 г. составил 2 290,2 млн рублей, или 114,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе 2025 г. составил 7 816,3 млн рублей, или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню января 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2025 г. составил 252 млн рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к уровню января 2024 г.