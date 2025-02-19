Цены на недвижимость в Лондоне в 2024 году снизились с учетом инфляции на 2,7%

Средняя цена объекта недвижимости в Лондоне в декабре 2024 года составила 549 тыс. фунтов стерлингов ($692 тыс.), не изменившись по сравнению с тем же месяцем 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

Тем временем в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, стоимость недвижимости в британской столице снизилась на 2,7% в годовом выражении.

В то же время в стране в целом цены на недвижимость выросли на 4,6% в годовом выражении, до 268 тыс. фунтов, максимальными темпами с января 2023 года.

Стоимость аренды в Лондоне в январе выросла всего на 0,3% в помесячном выражении, минимально с октября 2022 года. В годовом выражении цены подскочили на 11%.