Последнее обновление: 17.02.2025 15:09

Польша сохраняет лидерство в мебельной отрасли Европы, но сталкивается с новыми вызовами

Польша остается лидером мебельной промышленности в Европе, но удерживать эту позицию становится все сложнее. Об этом сообщают польские СМИ.

В прошлом году стоимость реализованной продукции отрасли составила 64 миллиарда злотых, 90% которой было продано за границу — в основном на европейские рынки.

По словам директора Польской торговой палаты производителей мебели Михала Стшелецкого, показатели продаж сектора в 2024 году будут на 4% ниже, чем годом ранее.

«На это косвенно повлияли война в Украине и «Зеленая сделка», а также тот факт, что мы начинаем терять ценовую конкурентоспособность, например, с Румынией и Азией», - пояснил он.

Михал Стшелецки надеется, что в этом году польская мебельная промышленность сохранит свои лидирующие позиции в Европе, хотя и ожидает худших результатов, чем в предыдущем году.

Польша занимает первое место в Европе и второе в мире по стоимости экспортируемой мебели.



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