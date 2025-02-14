Последнее обновление: 14.02.2025 18:00

Доходы автомобильной промышленности Китая в 2024 году выросли на 4%

В 2024 году доходы автомобильной промышленности Китая превысили 10,6 трлн юаней (около $1,48 трлн), увеличившись на 4% по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют опубликованные Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA) данные.

В декабре 2024 года данная отрасль продемонстрировала ускоренные темпы роста и ее доходы выросли до 1,19 трлн юаней с приростом на 13% в годовом исчислении, что превысило темпы роста за весь год.

Согласно данным, в 2024 году, невзирая на давление, вызванное изменением в международной обстановке, рентабельность автомобильной промышленности страны сохранилась на уровне 4,3%, а прибыль сектора по производству литиевых аккумуляторов выросла на 48,5%, пишет Синьхуа.



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