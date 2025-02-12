В Беларуси установили правила по сертификации техники экспериментальной авиации

Постановлением Государственного военно-промышленного комитета № 9 от 10 сентября 2024 года утверждены авиационные правила по сертификации авиатехники экспериментальной авиации.

Согласно документу, авиационные правила определяют порядок сертификации беспилотных авиационных комплексов экспериментальной авиации, включающих экспериментальные беспилотные летательные аппараты с максимальной взлетной массой 7 и более кг, с целью выдачи различного вида сертификатов.

Беспилотные комплексы подлежат сертификации вместе с его рабочей конструкторской документацией с целью выдачи (получения) сертификата в соответствии с требованиями авиационных правил.

Рабочая конструкторская документация разрабатывается в соответствии с требованиями обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и утверждается разработчиком комплекса. Сертификация осуществляется в течение 2-х месяцна.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.