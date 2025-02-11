Последнее обновление: 11.02.2025 17:54

Цены на сельхозпродукцию в ЕАЭС увеличились в 2024 году на 6,4%

Сельхозпроизводители ЕАЭС в 2024 году повысили цены на свою продукцию на 6,4%.

Как сообщает ЕЭК, в РФ рост составил 8,4%, Беларуси - 4,6%. В Казахстане цены снизились на 1,9%, Армении - на 1,7%, Кыргызстане - на 0,2%.

Цены производителей продукции растениеводства в ЕАЭС в прошлом году выросли на 4,8%, животноводства - на 7,6%.

По данным ЕЭК, в декабре 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года сельхозпроизводители повысили цены на свою продукцию на 5,1%. Темпы роста ускорились: в ноябре в годовом выражении рост составлял 3,9%. По сравнению с ноябрем 2024 года декабрьские цены выросли на 3%.

В декабре в годовом выражении цены производителей продукции растениеводства повысились на 9,4%, животноводства - на 3,5%.

По данным ЕЭК, в декабре цены производителей сельхозпродукции в Беларуси повысились на 11,7%, России - на 5,9%, Кыргызстане - на 1,6%, Армении - на 0,4%, в Казахстане они снизились на 2,3%.



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