Годовая инфляция в Венгрии в январе резко подскочила до 5,5%

Инфляция в Венгрии подскочила сильнее, чем ожидалось. Экономические проблемы станут предвыборной проблемой для премьер-министра Виктора Орбана.

Издание Bloomberg пишет, что потребительские цены в январе выросли на 5,5% в годовом исчислении, что стало самым большим скачком за 13 месяцев, по сравнению с 4,6% в декабре. В месячном исчислении цены выросли на 1,5%.

Хотя центральный банк заявлял, что рост цен достигнет пика в январе, а затем пойдет на спад, последние данные усилили опасения, что инфляционные ожидания могут стабилизироваться на более высоком, чем ожидалось, уровне. Это также может оказать давление на Орбана в условиях кризиса, который надвигается в преддверии выборов, которые пройдут чуть более чем через год.

Ослабление валюты в последние месяцы способствовало росту цен, в том числе в начале января, когда форинт вернулся к двухлетнему минимуму по отношению к евро. С тех пор курс вырос, достигнув самого высокого уровня за последние три месяца.

В январе цены на продукты питания выросли на 6% в годовом исчислении, в том числе мука подорожала на 43%, а молоко - на 25%. Цены на фрукты и овощи выросли на 16%. Стоимость услуг выросла на 8,5%, в том числе на 15% увеличилась плата за телефон и Интернет и на 12% - за аренду жилья.

Министр экономики Мартон Надь заявил, что правительство может рассмотреть возможность повторного введения режима предельных цен, который ранее применялся в отношении разных товаров - от продуктов до топлива.

Правительство ставит в заслугу эти меры, позволяющие взять под контроль рекордную инфляцию, хотя исследования центробанка утверждают, что они усугубили ситуацию, когда магазины подняли цены на нерегулируемые товары, чтобы компенсировать свои убытки. Кроме того, они привели к дефициту топлива в стране.

Центральный банк примет решение о процентных ставках 25 февраля, и это будет последнее заседание под руководством главы банка Дьердя Матолчи. Его преемником станет Михали Варга, который заявил, что в соответствии с уставом центробанка его приоритетом станет стабильность цен.

Издание Financial Times писало, что замораживание европейских денег ударило по Венгрии. Дефицит бюджета в 2024 году составляет более 4,5% ВВП, что усиливает политическую напряженность.

В третьем квартале экономика Венгрии сократилась на 0,7%, что стало вторым сокращением подряд, ввергнув экономику в техническую рецессию на фоне слабого спроса в автомобильной, электронной и фармацевтической отраслях, которые доминируют в страны.

Венгрии 1 января официально отказали в финансировании ЕС на сумму €1,04 млрд, которое блок заморозил из-за обвинений в коррупции.