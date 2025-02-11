Nasdaq подала заявки на запуск ETF на XRP и Litecoin от CoinShares

Биржа Nasdaq подала в SEC формы 19b-4 на запуск биржевых фондов, отслеживающих спотовую цену XRP и Litecoin, от CoinShares.

С новыми инструментами европейская фирма-эмитент расширит присутствие на рынке США на фоне ожидаемого смягчения регуляторной среды. Тикеры фондов пока не оглашали.

По мнению аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, вероятнее всего, именно LTC-ETF станет следующим одобренным Комиссией фондом.

Ранее заявку на аналогичный инструмент подала фирма Canary Capital. SEC приняла соответствующий запрос от Nasdaq в конце февраля.

В марте 2024 года CFTC объявила Litecoin товаром в рамках судебного разбирательства с биржей KuCoin, что спровоцировало суточный рост актива на 11%. Этот статус дает LTC преимущество с точки зрения потенциального сопротивления регулятора.

Коллега Балчунаса Джеймс Сейффарт тоже считает, что LTC-ETF одобрят раньше фондов на XRP, учитывая неоднозначный легальный статус актива от Ripple в США.

На фоне новостей цена Litecoin выросла примерно 11%. На момент написания монета торгуется по $117,6 с капитализацией $8,9 млрд.

Котировки XRP остались в районе $2,4 при капитализации $139,84 млрд. Актив почти не отреагировал на подачу заявки.

Напомним, по данным CoinShares, недавняя коррекция на рынке усилила интерес инвесторов к акциям криптовалютных фондов.